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مصابان في جريمة إطلاق نار قرب شفاعمرو

الجمعة 24 مارس 2023 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصابان في جريمة إطلاق نار قرب شفاعمرو



الجليل/سما/

أصيب شابان بجروح في جريمة إطلاق نار على شارع 781 الواصل بين عبلين وشفاعمرو، مساء الجمعة.

وبحسب مصدر طبي، فإن حالة أحد المصابين (18 عاما) وصفت بالخطيرة حتى المتوسطة، بينما الآخر وصفت جروحه بالمتوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية الآن، 34 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها في التصدي لعصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

#شفا عمرو

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