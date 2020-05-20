  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" تدعو المعلمين الى إنقاذ العام الدراسي

الجمعة 24 مارس 2023 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تدعو المعلمين الى إنقاذ العام الدراسي



رام الله/سما/

دعت حركة فتح المعلمين إلى استئناف العملية الدراسية وإنقاذ العام الدراسي وفتح أبواب المدارس في وجه الطلبة.

وقالت حركة فتح في بيان صدر عن عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الجمعة، إن "أبناءنا الطلبة ومستقبلهم أمانة في أعناقنا جميعا، وإن أكثر ما نعتز ونفتخر به علمنا ومكانتنا العلمية التي هي سلاحنا الأقوى في وجه المحتل ومحاولات التجهيل التي تستهدف شعبنا، وإننا إذ نفخر ونعتز بمعلمينا فإننا ندعوهم الى استئناف العملية الدراسية، خاصة وأن الحكومة قد لبت معظم المطالب التي نادوا بها، وهم الأحرص على هذا الصرح الشامخ الذي يجب أن يبقى شامخا".

وشددت الحركة على أن الطلبة هم بناة الحاضر وعماد المستقبل، وعليه فإنه يتوجب على الجميع تحمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية وحمايتهم من الضياع وصون مستقبلهم الذي هو مستقبل شعبنا.

ــــ

#فتح #المعلمين

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يخرق اتفاق تناقض المصالح ويمضي قدما في إضعاف القضاء

بعد مقتل أمريكي .. مقتل 8 عناصر موالين لإيران في الضربات الأميركية فجر اليوم بسورية

انخفاض في سعر صرف الدولار

تحذيرات لنتنياهو من غليان في الجيش والأجهزة الأمنية

بعد خطاب نصر الله.. هل سترد "إسرائيل" على هجوم مجدّو؟

الشيكل يواصل الضعف أمام الدولار بعد تصريحات نتنياهو

نقيب العمال بغزة : نصف سكان القطاع بلا دخل يومي والبطالة وصلت الى 50%

الأخبار الرئيسية

20200520090415reup-2020-05-20t090246z_515288378_rc29sg930oxs_rtrmadp_3_israel-netanyahu-trial-explainer.h-730x438

نتنياهو يدعو لموقف حازم ضد "العصيان العسكري".. "خطر رهيب" على إسرائيل

photo_2023-03-24_18-46-33

لابيد: نتنياهو يتلقى "توبيخات محرجة" في عواصم العالم

AP23083371145458-640x400-1-640x400

ديفيد هيرست: كيف يمكن للسياسة البريطانية بالدفع نحو انتفاضة ثالثة؟

2023-03-18t194709z_600355484_rc2iwz92w6o6_rtrmadp_3_israel-politics-judiciary-protests-1170x600

"إسرائيل": "شلل وطني" لمدة أسبوع وزيادة "المتمردين" على الخدمة العسكرية

photo_2023-03-24_17-05-14

صحيفة عبرية: هل بدأت "إسرائيل" تفقد نفوذها الإقليمي؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية