تظاهرة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى لندن

لندن/سما/

تظاهر المئات من أنصار الحق الفلسطيني، اليوم الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وشارك في التظاهرة عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، وبريطانيين، ويهود من حركة "ناطوري كارتا" المناهضة للاحتلال.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ويافطات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، إلى جانب يافطات كتب عليها أن "الصهيونية تتعارض مع اليهودية"، وأن "الدين اليهودي يرفض دولة إسرائيل ويدين جرائمها واحتلالها".

كما نظمت تظاهرة إسرائيلية، أمام مقر الحكومة البريطانية في "داونينغ ستريت"، خلال لقاء نتنياهو مع نظيره البريطاني ريشي سوناك، وذلك احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، والذي تعتبره شريحة واسعة من الإسرائيليين "مخالفًا للمعايير الديموقراطية".

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ع.ف