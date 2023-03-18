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نيويورك: غنيم ووزير المياه الجنوب أفريقي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الجمعة 24 مارس 2023 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: غنيم ووزير المياه الجنوب أفريقي يبحثان تعزيز التعاون المشترك



نيويورك/سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الجمعة، مع وزير المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقي سينزو مكونو، تعزيز التعاون المشترك، خلال اجتماعهما على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك.

وأكد غنيم أهمية الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وللاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في قطاع المياه، وذلك في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وناقش الاجتماع، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والتعاون الثنائي في مجالات التدريب والتأهيل في قطاع المياه.

بدوره، أكد مكونو، ثبات موقف بلاده تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونيل جميع حقوقه الوطنية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

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#مازن غنيم

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