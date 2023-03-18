مباحث التموين بغزة: حالة الأسواق مستقرة وأوقفنا 11 تاجرًا مخالفًا

غزة/سما/

أكدّ المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين في المباحث العامة أن هناك وفرة في السلع الأساسية في السوق المحلي، خلال موسم شهر رمضان المبارك.

وقال المقدم قنيطة "في تصريح صحفي: "شهدت الأسواق المحلية استقرارًا كبيرًا على الأسعار في الآونة الأخيرة"، مرجعًا ذلك إلى الجولات المكوكية التي تقوم بها مباحث التموين رفقة الوزارات المختصة.

وأوضح أن مباحث التموين عملت على إعداد خطة عمل شاملة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تضمن متابعة الأسعار في الأسواق وعدم التهاون مع أي مخالفة تحدث، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد نشرت قائمة استرشادية توضح أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن مباحث التموين أعدت بالتوافق مع الوزارات المختصة جدولًا مفصلًا لجولات ميدانية متعددة صباحية ومسائية لمتابعة التزام التجار بالأسعار وضمان جودة السلع وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، منبهًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأفاد أن الجولات الميدانية أظهرت التزامًا ملحوظًا بالأسعار لدى التجار، باستثناء بعض السلع التموينية، موضحًا أن المباحث حررت محاضر ضبط بحق المخالفين، وأحالت 11 تاجرًا مخالفًا للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وحول انتشار الألعاب النارية والمفرقعات، أكد المقدم قنيطة أن مباحث التموين اتخذت إجراءات مشددة حولها تمثلت في ضبط المواد الأولية التي تستخدم في صناعتها، وتنفيذ جولات تفتيشية للأسواق والمكتبات ومحال بيع الهدايا التي تقوم ببيعها.

وأشار إلى استدعاء المباحث للمصنعين والبائعين الذين لهم علاقة بتصنيع واستيراد المواد المفرقعة، وكتابة التعهدات اللازمة عليهم بعدم تصنيعها أو تداولها وبيعها.

وقال إن مباحث التموين ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية 2500 قطعة مفرقعات، بالإضافة إلى 105 كيلو جرام من المواد الخام التي تستخدم في صناعة المفرقعات، موضحًا أنها تكفي لتصنيع 20 ألف قطعة مفرقعة.

وشدد المقدم قنيطة على أن مباحث التموين أحالت المخالفين والمضبوطات للنيابة لاتخاذ أقصى عقوبات بحقهم، موضحًا أن هذه المفرقعات تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين، والسكينة العامة في المجتمع.

وأعرب المقدم قنيطة عن أمله أن يتحلى المواطنون بالمسؤولية والتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار، منوهًا إلى أن المباحث خصصت رقم الجوال (00972595959400) للإبلاغ عن أي مخالفة.

ونبه إلى أن طواقم مباحث التموين متواجدة على رأس عملها، وتتابع على الفور جميع الإشارات التي تردها من جهات الاختصاص، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وحالة الاستقرار بين أبناء شعبنا.

وحسب مدير دائرة مباحث التموين فإن الإجراءات المتُخذة من الجهات المختصة حظيت بارتياح كبير لدى المواطنين.