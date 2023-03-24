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الشيخ صبري: مشهد الزحف بالأقصى يغيظ الأعداء ويثلج صدور المسلمين

الجمعة 24 مارس 2023 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ صبري: مشهد الزحف بالأقصى يغيظ الأعداء ويثلج صدور المسلمين



القدس المحتلة/سمام

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، أن مشهد الزحف المهيب في المسجد الأقصى اليوم، يغيظ الأعداء ويثلج صدور المسلمين.

وقال الشيخ صبري إنه "رغم الحصار والقيود المشددة على المسجد الأقصى المبارك، زحف مئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في رحابه الطاهرة، بمشهد يغيظ الأعداء ويثلج صدور المسلمين".

 وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل الكثيرة التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة والقدس المحتلة. وأفاد المدير العام للأوقاف في القدس بأن 100 ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم الانتشار المكثف لجيش الاحتلال منذ ساعات الصباح، والحواجز العسكرية التي عرقلت وصول المصلين للمسجد.

ووضعت سلطات الاحتلال تعزيزات عسكرية مكونة من ألفي عنصر وسريتي احتياط خاصة، وتمركزت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وفي محيط المسجد الأقصى.

 وعرقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وصول آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما احتجزت مئات المواطنين من الرجال والنساء على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية ومدينة القدس.

#الشيخ عكرمة صبري #المسجد الاقصى

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