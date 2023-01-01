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الاعلام العبري : اسرائيل تخشى من مواجهة شاملة في شهر رمضان تشمل غزة وايران ولبنان..

الجمعة 24 مارس 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : اسرائيل تخشى من مواجهة شاملة في شهر رمضان تشمل غزة وايران ولبنان..



القدس المحتلة/ سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن هناك خشية لدى أجهزة الأمن الاسرائيلية من اندامج عدة ساحات محيطة بكيان الاحتلال وهي غزة والضفة وإيران ولبنان في مواجهة واحدة وشاملة.

وقال موقع "واي نت" العبري:" إن الخشية تكمن بوجود علاقة بين هذه الساحات والخوف في المؤسسة الأمنية من توحدها في مواجهة شاملة".

وأضاف الموقع: "إن الوضع في بداية شهر رمضان هو كالتالي: القيادة في إيران مُقتنعة بأن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يتجه نحو توجيه ضربة عسكرية لها".

وتابع قائلاً:"وفي الضفة الغربية يحاول الجيش "الإسرائيلي" تهدئة المنطقة؛ لكن في مدينة القدس، تعمل الشرطة على زيادة التوتر بقيادة وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير، فيما لا يختلف الوضع كثيراً عنه في قطاع غزة".

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