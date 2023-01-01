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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم الاقصى المبارك..

الجمعة 24 مارس 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم الاقصى المبارك..



القدس المحتلة/ سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة، بعد عصر اليوم الجمعة، المسجد الاقصى المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط ساحة المصلى القبلي، ثم تقدمت باتجاه ساحة مسجد قبة الصخرة لازالةومصادرة لافتة علقت على البائكة في المكان.

وتعالت أصوات التكبيرات من المصلين في الاقصى خلال إزالة اللافتة، كما قام الجنود بدفع المصلين.

وعلق الشبان لافتة في الاقصى بعد وقفة نظمت عقب انتهاء صلاة الجمعة وكتب عليها "الاقصى ينتظركم فإنتظروا الإشارة.. وحملت شعارات "عرين الاسود.. كتيبة جنين سرايا القدس..كتائب الشهيد عز الدين القسام"

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