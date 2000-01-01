نيويورك تايمز: النوافذ المحطمة في "الأقصى" تجسد مضايقات الاحتلال للفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أشارت فيه إلى المضايقات التي يتعرض لها الحرفيون في المسجد الأقصى، من الاحتلال الإسرائيلي وتدخله في عملهم.

ويقضي محمد رويدي ساعات طويلة في ورشة عمل في أطراف امسجد الأقصى منحنيا فوق ألواح من الزجاج الملون، وينحت بشق الأنفس من خلال الجبس الأبيض ليكشف عن تصاميم هندسية. أثناء عمله، هناك فكرة أنه لا يستطيع التخلص منها.

قال وهو يقف ويميل قليلا إلى الخلف: "أنت ترين هذا.. يستغرق هذا شهورا حتى ينتهي، وفي دقيقة واحدة، بركلة واحدة، كل هذا العمل الشاق يذهب".







ويقوم رويدى وعشرات من الحرفيين والعمال الفلسطينيين الآخرين بالحفاظ على وترميم المساجد التاريخية وغيرها من المباني في حرم المسجد الأقصى الذي تبلغ مساحته 35 فدانا والذي يقدسه المسلمون باعتباره الحرم الشريف.

ويتزامن شهر رمضان المبارك عند المسلمين، مع عيد الفصح اليهودي، مما يثير مخاوف من أن الأعداد الكبيرة من المصلين وزوار الموقع ستزيد من احتمال وقوع اشتباكات.

يخشى الحرفيون هناك - بمن فيهم متخصص في أوراق الذهب ونحاسون ونحاتو خشب - من تدمير عملهم الدقيق، كما حدث في السنوات الماضية.

وتفاقم إحباطهم بسبب تشديد سيطرة إسرائيل على الحرم في السنوات الأخيرة، مما جعل الإصلاحات أكثر صعوبة.

العمال في المسجد، ثالث أقدس موقع في الإسلام، يحتاجون إلى موافقة من السلطات الإسرائيلية للإصلاح أو الاستبدال، وصولا إلى كل نافذة مكسورة أو بلاط محطم، وفقا للعمال ومديري الموقع وجماعات حقوقية إسرائيلية.

ومع تداخل المناسبات هذا العام، هناك مخاوف من أن تؤدي الزيارات المتزايدة والصلاة غير المصرح بها إلى مزيد من الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، كما كان الحال في السنوات السابقة.

الأجواء متوترة بالفعل وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة. كانت هذه هي البداية الأكثر دموية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ أكثر من عقدين مع تزايد عنف المستوطنين ومع تصعيد "إسرائيل" لغاراتها المميتة ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة.

أدت الاشتباكات في حرم المسجد الأقصى بين شرطة الاحتلال الحاملة للهراوات إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالاسفنج، وفلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة والألعاب النارية، مما خلف العديد من النوافذ المحطمة وأضرار أخرى في السنوات الأخيرة. بعد أعمال العنف، كان على رويدى وزملاؤه إصلاح ما تضرر.

هناك العديد من النوافذ الزجاجية المكسورة أعلى المسجد القبلي، وهو أحد مبنيين رئيسيين داخل حرم المسجد الأقصى، إلى جانب قبة الصخرة. ويقول الحرفيون إن الأمر قد يستغرق أحيانا سنوات للحصول على الموافقات للإصلاحات.

بسام الحلاق، مهندس معماري عمل في المسجد الأقصى لأكثر من 40 عاما، مشرفا على الحرفيين والعمال، قال إنه في عام 2019، احتجزته الشرطة الإسرائيلية وقيدت يديه لساعات بعد محاولته استبدال بلاطة دون موافقة. وقال الحلاق: "يريد الاحتلال التأكيد على أنه مسيطر ولا يحدث شيء دون موافقتهم".

غالبا ما كانت الحوادث في الحرم بمثابة شرارة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأوسع. في عام 2000، أدت رحلة قام بها أرييل شارون، الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء "إسرائيل"، محاطا بمئات من ضباط الشرطة، إلى اندلاع الانتفاضة الثانية.

وفي الآونة الأخيرة، أثار وزير الأمن القومي في الحكومة اليمينية الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، غضب الفلسطينيين والدول الإسلامية بسبب زيارته للحرم.

وتتولى وزارة الأوقاف الأردنية الإشراف على الحرم بموجب اتفاقية غير مكتوبة مع إسرائيل، التي تتمتع بسلطة أمنية شاملة ولديها مركز شرطة صغير بالداخل.

تقول "إسرائيل" إنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى منذ أن احتلال شرقي القدس وضمها.

ويرى الكثير من العالم أن الضم غير قانوني ولا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على شرقي القدس المحتلة.

قال يتسحاق رايتر، رئيس جمعية الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية الإسرائيلية المتخصصة في حل النزاعات في الأماكن المقدسة، إن الشرطة زادت في السنوات القليلة الماضية من وجودها داخل حرم المسجد الأقصى، بما في ذلك مراقبة عمل الحرفيين ومرافقة المصلين اليهود.

وقال رايتر إن العلاقة بين الشرطة ومديري الوقف والحرفيين الذين يعملون في المجمع قد تحولت إلى الأخذ والعطاء.

قال عن السلطات الإسرائيلية: "لذا فهم يتفاوضون على كل جزء صغير من العمل ويتوقعون الحصول على شيء في المقابل"، مثل مراجعة خطب الجمعة قبل إلقائها.

خلال مداهمات شرطة الاحتلال للمجمع والاشتباكات العام الماضي، حاصر الضباط المصلين الفلسطينيين، بمن فيهم بعض الذين ألقوا الحجارة، في مسجد القبلي وأغلقوا الأبواب، وألحقوا أضرارا بالمقابض والخشب، وفقا لشهود عيان ومقاطع فيديو.

ثم صعد الضباط إلى السطح وحطموا النوافذ لإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الإسفنجي على من بداخله.

وقال رويدى، 41 عاما، إنه من السهل معرفة الجانب الذى كسر النوافذ. وقال إن تلك التي حُطمت بالكامل نفذتها الشرطة الإسرائيلية بالهراوات.

الحلاق، المهندس المعماري، درس في اليونان قبل العودة إلى العمل في المسجد الذي نشأ على الصلاة فيه. وقال رويدى إن معظم العمال يتعلمون المهنة في الورشة حيث تنقل الأجيال الأكبر سنا المعرفة والتقنيات.

في الخارج، في الفناء المجاور لقبة الصخرة، عمل بعض زملائهم على إصلاح أنبوب تحت الأرض. ظل اثنان من ضباط الشرطة يراقبون.

أخذ رويدى استراحة من العمل على النافذة، ودخل المسجد القبلي وقام بمسح للنوافذ المكسورة، التي يعود بعضها إلى العهد العثماني، والتي يأمل في إصلاحها ذات يوم.

قال مشيرا إلى نافذة كبيرة وردية وزرقاء: "عندما تنكسر نافذة مثل هذه، يا إلهي، ينكسر قلبي. أنا قلق بشأن الأيام القادمة".





















