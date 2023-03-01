شاهد..هدف تاريخي لميسي في أول مباراة مع "راقصي التانغو" بعد المونديال

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الـ800 في مسيرته وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على بنما 2-0 الجمعة، في مباراة ودية شهدت احتفالات صاخبة بـ"راقصي التانغو" ولقب مونديال قطر 2022.

وختم ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، المباراة الودية بركلة حرة رائعة قبل دقيقة من انتهاء الوقت لضع ثاني أهداف المنتخب الأرجنتيني.

وافتتح التسجيل تياغو ألمادا البالغ 21 عاما عند الدقيقة الـ78، مسجلا هدفه الأول في ثالث مباراة دولية.

وشهدت العاصمة بيونس آيرس احتفالات صاخبة، مع إطلاق ألعاب نارية فوق ملعب "مونومنتال" التاريخي.

واحتشد أكثر من 83 ألف مشجع أرجنتيني، لمشاهدة المباراة الأولى لمنتخب بلادهم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي المونديال قطر 2022 بعد التعادل 3-3.

ودخل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني والعديد من اللاعبين الأرجنتينيين مع أطفالهم إلى الملعب، وبدوا على حافة البكاء، حيث غنى المشجعون بانسجام تام أغنية "موتشاتشوس"، نشيد المنتخب الأرجنتيني المتوج في مونديال قطر قبل ثلاثة أشهر باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1978 و1986.

وبعد المباراة، تواصلت الاحتفالات، مع تسليم كل لاعب من تشكيلة المونديال، نسخة عن كأس العالم محاطين بعائلاتهم.

وقال ميسي البالغ 35 عاما الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المونديال، بعد اخفاقه في عدة نسخ أبرزها نهائي 2014 عندما خسر ألمانيا 0-1 في نهاية الوقت الإضافي: "لطالما حلمت بهذه اللحظة، أن أكون قادرا على الاحتفال معكم، رفع كوبا أميركا في بلادي وكأس العالم. هذا أجمل شيء".





أما سكالوني الذي ترك دموعه تنهمر، فقال متأثرا: "أنا ممتن إلى الأبد لهؤلاء اللاعبين. كرة القدم ملكهم، هي ملك كل من يرتدي هذا القميص".

وتابع: "يبذلون كل جهد وأحيانا لا تتحقق النتائج. هذه المرة تحققت وهذا رائع".

واستمرت الاحتفالات بعد المباراة مع شريط فيديو ذكر بلحظات المجد في قطر، مع لفة شرفية للاعبين وعائلاتهم ترافقهم الكؤوس الذهبية.

وتلعب الأرجنتين الثلاثاء مع جزيرة كوراساو المغمورة في سانتياغو دل إيسيترو.

المصدر: "وكالات"