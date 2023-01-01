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34 هزة أرضية تضرب سوريا وتركيا خلال 24 ساعة

الجمعة 24 مارس 2023 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
34 هزة أرضية تضرب سوريا وتركيا خلال 24 ساعة



وكالات / سما/

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات التي سجلت منذ الأمس وحتى صباح اليوم الجمعة بلغ 34 هزة، تراوحت شدتها بين 4.1 و4.9 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت أربع هزات في اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ 58 كيلومترًا، وأخرى في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ 50 كيلومترًا، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ 45 كيلومترًا، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ 33 كيلومترًا، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ 46 كيلومترًا.


وسجلت المحطات 12 هزة في لواء إسكندرون، وهزة شمال شرق الموصل بـ 151 كيلومترًا، و16 هزة وسط وغرب تركيا.


وأضاف المركز أن الهزات تراوحت قوتها بين 4.1 و4.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 67.5 كيلومترًا.


وكان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، حيث كان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجات، وتلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.


وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي هز تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي إلى أكثر من 54 ألفا في البلدين.

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