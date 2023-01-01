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شؤون اللاجئين "بالمنظمة" و "جايكا" يفتتحان مشروع التعاونية الصحية في مخيم الجلزون

الجمعة 24 مارس 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شؤون اللاجئين "بالمنظمة" و "جايكا" يفتتحان مشروع التعاونية الصحية في مخيم الجلزون



رام الله/سما/


افتتحت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى"جايكا" اليوم،  مشروع التعاونية الصحية في مخيم الجلزون.

ويأتي المشروع ضمن مشروع تحسين المخيمات "بالسيب" الممول من وكالة جايكا اليابانية 
وحضر حفل الافتتاح وكيل دائرة شؤون اللاجئين  أنور حمام، ومدير عام المخيمات ياسر ابو كشك، وممثل جايكا د. ماساكي كودو، واعضاء اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون وممثلين عن مؤسسات وفعاليات المخيم.

وقال حمام في كلمة الافتتاح، إنّ هذا المشروع هو أساس لتعزيز المشاريع الصغيرة التي تساعد عي عملية التمكين الاقتصاظي لسكان المخيم  خاصة لفئتي الشباب والنساء.
واكد على اهمية ان يبنى على هذه التجربة بالمستقبل سواء بكيفية تطوير المشروع الحالي ودعمه ليصبح نقطة انطلاق لتدشين مشاريع مماثلة في المخيمات الفلسطينية الاخرى .
ونقل حمام تهاني وتبريكات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي بقدوم شهر رمضان المبارك، شاكرا في الوقت ذلته  أهالي المخيم على تعاونهم  والشركاء (جايكا ولانش جود واللجنة الشعبية للمخيم) من اجل انجاز هذا المشروع. 
بدوره، هنئ كودو، اهالي المخيم على هذا المشروع وشكر كل من ساهم في انجاح هذا المشروع.
وعبر كودو عن سعادة مكتب جايكا بهذا المشروع خصوصا ان عوائد هذا المشروع ستذهب من اجل دعم وعلاج الاطفال. 

يشار الى ان مشروع التعاونية الصحية يعرض المنتجات الغذائية الصحية، والأشغال اليدوية، والمأكولات الشعبية، وتم تمويله من خلال حملة تجنيد الأموال تم إطلاقها على منصة Launch  good.

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