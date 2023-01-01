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عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

الجمعة 24 مارس 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان بالضفة



محافظات/سما/

 أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر  بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بيت دجن.

وأضاف أن خمسة مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.

وفي كفر قدوم اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

#اصابات #الاحتلال #الاستيطان #الضفة الغربية

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