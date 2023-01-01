القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة:

"يديعوت أحرونوت":

- نتنياهو لا يتوقف: في نهاية اليوم الأكثر غضبا منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات أعلن نتنياهو استمرار إقرار القوانين التي تضعف الجهاز القضائي على الرغم من تحذيرات رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك

- بعد إقرار القانون الذي يمنع تغيب نتنياهو أعلن أنه سيتدخل في إقرار القوانين بعد أن منع قبل ذلك من المستشارة القانونية للحكومة

- وزير الأمن تراجع عن مؤتمره الصحفي الذي كان سيطالب به وقف إقرار القوانين بعد أن استدعاه نتنياهو إلى مكتبة ومنعه من ذلك

- رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك قدما لنتنياهو صورة الوضع القاتمة

- غضب المختصين بالقانون: نتنياهو استغل قانون منع تغييبه لكي يلتف على قرار المستشارة القانونية للحكومة

- الساحة تشتعل: اعتقال أكثر من 100 متظاهر وأمس إغلاق الشوارع الرئيسية وتفريق المتظاهرين بسيارات المياه

- متظاهرة تضرب وزير الزراعة آفي ديختر على رأسه

- يطير من هنا: نتنياهو سيسافر في ساعة مبكرة إلى لندن لبحث الملف النووي الإيراني والحرب في أوكرانيا والتوتر في شهر رمضان

- أكثر من 2500 متظاهر سينتظرون نتنياهو في لندن

- توتر نهاية أسبوع: يوم الجمعة الأول في رمضان واعتقال 500 فلسطيني خلال شهر ونصف والأسرى يلغون الإضراب عن الطعام بعد أن استعادوا حقوقهم

"معاريف":

- نتنياهو لن يوقف القوانين لكنه سيتدخل بشكل مباشر

- نتنياهو دعا إلى المفاوضات "للدفاع" عن الدولة من أجل منع التمزق الذي لا يمكن إصلاحه لكنه أوضح أن إقرار القوانين مستمر

- يوم الشلل القومي: أكثر من 100 معتقل واستعمال المياه لتفريق المتظاهرين ومواجهات في بني براك

- الليكود يهبط في استطلاعات الرأي وكتلة نتنياهو تهبط من 64 مقعدا إلى 56 والمعارضة تصل إلى 64 مقعدا

- منظمة شفافية الحكم تلتمس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون يمنع تغيب نتنياهو عن السلطة

- السجن 27 شهرا على جندي من الاستخبارات العسكرية بعد أن سرب معلومات سرية للغاية

"هآرتس":

- أحداث أمس تدل على أن نتنياهو يتغيب عن السلطة

- نتنياهو اختار الخسارة في المعركة ويبدو القرار هو قرار ابنه يئير

- في لندن سيكونون لوحدهم: نتنياهو سيصل إلى لندن وتنتظره هناك مظاهرة

- اليوم العمل بالتوقيت الصيفي

- نتنياهو يحبط خطابا لجالانت وقام بتلاوة الأكاذيب

- مناحم كلاين يكتب: الفوقية.. الاضطهاد هذا وجه اليهودية الجديدة

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