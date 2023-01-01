رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام)، الصادرة اليوم الجمعة، على صدر صفحاتها الأولى، خبر اغتيال الاحتلال الإسرائيلي شابا في طولكرم، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أبرزت الصحف الثلاث الانتصار الجديد الذي سجله الأسرى على السجان، بوحدتهم وإسناد شعبنا، إضافة لتجاوب الحكومة مع كل ما يلزم لعودة الدوام المدرسي إلى طبيعته.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- في أول أيام رمضان.. الاحتلال يغتال شابا من طولكرم ومستوطنون يقتحمون الأقصى

- إصابة طفل في الرام واعتقال 11 مواطنا من الضفة وإغلاق طريق زراعية شرق عاطوف

- ملحم: الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام المدرسي إلى طبيعته

- "لجنة الطوارئ": الأسرى بوحدتهم وإسناد شعبنا سجلوا انتصارا جديدا على السجان

- الأردن يحذر من عنصرية متطرفة تبدت في شكل أرعن بعد تصريحات سموتريتش

- سيناتور ديمقراطي يدعو إدارة بايدن إلى تشديد مواقفها تجاه حكومة نتنياهو

- "الإفتاء": مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 10 شواقل

- تعديل ساعات عمل "«معبر الكرامة" خلال شهر رمضان المبارك

- مصرع مواطن وزوجته اختناقا في غزة وشاب نتيجة حادث سير ذاتي في رام الله

- إضعاف القضاء.. تحذيرات لنتنياهو من غليان في الجيش والأجهزة الأمنية

- موقع إسرائيلي: روتمان وسموتريتش يعيشان في منزلين غير قانونيين

- الرئيس يهنئ نظيره الجزائري وأمير قطر هاتفيا بحلول شهر رمضان المبارك

- نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء "شرطة حماس" على الزميل هاني أبو رزق واحتجازه

* "القدس":

- شهيد في محافظة طولكرم

- الإمارات: أفعال الحكومة الإسرائيلية "تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر"

- الجيش والمستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات في أنحاء الضفة

- مظاهرات وإغلاق شوارع بأنحاء إسرائيل احتجاجا على إضعاف القضاء

- الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام المدرسي

- "بتسيلم": إقرار الكنيست قانون فك الارتباط تدمير لحل الدولتين

- منزل روتمان ببؤرة استيطانية غير قانوني وصدر أمر بهدمه ولم ينفذ

- الاحتلال سيسلم جثامين ثلاثة شهداء اليوم وبعد غد الأحد

- الأسرى بوحدتهم وإسناد الجماهير سجلوا انتصارا جديدا

* "الأيام":

- الحـكــومـة تطـرح مبـادرة لإنـهـاء أزمة إضراب المعلمين و"الحراك" يرفضها

- إصابة طفل خلال مواجهات في الرام وإتلاف محاصيل زراعية شرق يطا

- الحركة الأسيرة: انتصرنا بوحدتنا وإسناد شعبنا

- جيش الاحتلال يغتال شابًا في طولكرم خلال حصار واقتحام بيت تحصن فيه

- شرطة الاحتلال تقرر نشر 2300 عنصر في القدس اليوم

- بلدية الاحتلال تناقش نهاية آذار أربع مخططات استيطانية كبيرة

- تواصل الاحتجاجات الغاضبة في إسرائيل... نتنياهو يناور بعد نيله حصانة من العزل

- الأردن يحذر من "عنصرية متطرفة" عبر عنها سموتريتش

- الاحتلال يقرر تسليم جثامين ثـلاثـة شـهـداء الـيـوم والأحـــد

- تحذيرات لنتنياهو من غليان في الجيش والأجهزة الأمنية

- غزة: وفاة زوجين اختناقًا بتسرب غاز

- تحديد مقدار صدقة الفطر

- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة

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