  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تعاون جاري بين إيران وحزب الله وحماس

معاريف: تخوفات إسرائيلية من "تهديد أمني ملموس" في ظل أزمة بجيشها

الجمعة 24 مارس 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: تخوفات إسرائيلية من "تهديد أمني ملموس" في ظل أزمة بجيشها



القدس المحتلة / سما /

يصف المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي صورة الوضع الأمني بأنها خطيرة، ويقولون إنه يوجد "تهديد ملموس" لاشتعال وضع أمني متعدد الجبهات، فيما الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة داخلية عميقة في قوات الاحتياط، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء، وقد تنتقل بسرعة إلى القوات النظامية، وفق ما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم، الجمعة.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإنه "في محور التعاون الجاري بين إيران وحزب الله وحماس يرصدون الأزمة الداخلية في إسرائيل كفرصة لاستهدافها. وهذا لم يعد خطاب تهديدات فقط. وعدد الأحداث التي وقعت مؤخرا، المعلن عنها وغير المعلن عنها، تدل على أن المحور المعادي لإسرائيل يدرس حدوده وفرص جديدة".

وأضافت الصحيفة أنه توجد قناعة في جهاز الأمن الإسرائيلي بأن "الوضع هش والتهديد الأمني ملموس أكثر بكثير" في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان الحالي، وأن "الإنذارات الأمنية مرتفعة جدا، ويُرصد تدخل متزايد من جانب إيران وحزب الله في توجيه الإرهاب، إلى جانب رصد استعداد لخطوات تتجاوز الحدود العملياتية بشكل فعلي تجاه إسرائيل".

وينضم هذا الوضع، وفقا للصحيفة، إلى "أزمة عميقة" بين إسرائيل والولايات المتحدة. ورغم أنه لا يوجد أي تعبير عن الأزمة بكل ما يتعلق بالتعاون الأمني، "لكن العلاقات العميقة مع واشنطن قد تتضرر. وفي المستوى السياسي، الضرر بات حاصلا، ومن شأن ذلك أن يؤثر على المحور الأمني – العسكري".

وهذا الوضع يؤثر على علاقة حلفاء الولايات المتحدة مع إسرائيل، وبضمنهم دول "اتفاقيات أبراهام". "وكافة المؤشرات تدل على فتور كبير في العلاقات منذ تشكيل حكومة اليمين"، وفقا للصحيفة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يخرق اتفاق تناقض المصالح ويمضي قدما في إضعاف القضاء

وفاة مواطن وزوجته إثر تسرب الغاز بمنزلهما بحي النصر في مدينة غزة

تطورات دراماتيكية.. نتنياهو وغالانت سيدليان بتصريحين منفصلين مساء اليوم

ما هو حديث «لغة الشفاة» بين الرئيس الصيني وبوتين الذي أثار فزع الغرب ؟

موسم الحجيج الى دمشق..سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين

لازاريني يدعو موظفي الاونروا بالضفة لوقف الاضراب واستئناف تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

بعد مقتل أمريكي .. مقتل 8 عناصر موالين لإيران في الضربات الأميركية فجر اليوم بسورية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف: اتصالات إحلال الهدوء بدأت سرًا قبل شهرين من قمة العقبة

20230324070420

بعد مقتل أمريكي .. مقتل 8 عناصر موالين لإيران في الضربات الأميركية فجر اليوم بسورية

نتنياهو يخرق اتفاق تناقض المصالح ويمضي قدما في إضعاف القضاء

ملحم: الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام المدرسي إلى طبيعته بالضفة

لازاريني يدعو موظفي الاونروا بالضفة لوقف الاضراب واستئناف تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية