استطلاع : تراجع قوة ائتلاف نتنياهو بـ8 مقاعد لو جرت انتخابات للكنيست

القدس المحتلة / سما /

استمر تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الإسرائيلي في الاستطلاعات، وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ستخسر هذه الأحزاب 8 مقاعد من قوتها الحالية على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، بحسب استطلاع نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم، الجمعة.

ووفقا للاستطلاع، سيتراجع تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا حاليا إلى 56 مقعدا، وسيتراجع تمثيل حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأربعة مقاعد. وسيتحصل الأحزاب في المعارضة الحالية على 64 مقعدا.

وسيحصل حزب الليكود في حال جرت الانتخابات الآن على 28 مقعدا، "ييش عتيد" 26 مقعدا، "المعسكر الوطني" 19 مقعدا، شاس 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاع، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، فإن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم، وسيحصل على 2.6% فقط من أصوات الناخبين.

وتطرق الاستطلاع إلى احتمال تشكل حزب إسرائيلي جديد من "اليمين الليبرالي". وفي هذه الحالي سيأخذ حزب كهذا مقعدين من "ييش عتيد" ومقعدين آخرين من "المعسكر الوطني" إضافة إلى مقعدين من مستطلعين قالوا إنهم لا يعرفون لمن سيصوتون في حال بقيت الخريطة السياسية في وضعها الحالي، كما سيحصل على مقعد على حساب الليكود. ويعني ذلك أن حزب يميني جديد سيحصل على أصوات ناخبي أحزاب المعارضة بالأساس.

وفي هذه الحالة، يحصل الليكود على 27 مقعدا، "ييش عتيد" 24 مقعدا، "المعسكر الوطني 16 مقعدا، شاس 10 مقاعد، الحزب اليميني الليبرالي 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 4 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.