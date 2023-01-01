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وسط تشديدات إسرائيلية.. الآلاف يؤدون صلاة فجر أول يوم جمعة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى

الجمعة 24 مارس 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط تشديدات إسرائيلية.. الآلاف يؤدون صلاة فجر أول يوم جمعة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة، صلاة الفجر الأولى من أول يوم جمعة في شهر رمضان المبارك، وذلك رغم المعيقات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد المواطنون من مناطق مختلفة بالقدس والداخل المحتل، والبعض اليسير من الضفة الغربية.

ويتوقع أن يؤدي عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وأن يتوافد أهالي الضفة الغربية بشكل كبير للمسجد.

وستشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في القدس والبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى بشكل خاص قبل ساعات من صلاة الجمعة.

وستنشر تلك القوات المئات من عناصرها في مختلف المناطق بزعم محاولتها منع أي أحداث غير عادية.

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