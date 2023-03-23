تطورات دراماتيكية.. نتنياهو وغالانت سيدليان بتصريحين منفصلين مساء اليوم

القدس المحتلة/ سما/

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه سيدلي بتصريحات خاصة في مؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم، الخميس، وسط توقعات بأن يعتزم الدعوة إلى وقف فوري للتشريعات المتعلقة بخطة إضعاف القضاء وإجراء البدء بحوار فوري بين الائتلاف والمعارضة في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي.

جاء ذلك فيما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته المقرر مساء اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، كما سيعقد بدوره مؤتمرا صحافيا الساعة الثامنة مساء، وسط مؤشرات على تحولات في المشهد وسط تقارير حول اتصالات مكثفة بين غالانت ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، أحد أشد معارضي مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.

من جانبها، دعت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، إلى "تهدئة الأجواء والعمل للتوصل إلى توافق واسع في الشعب" حول مخطط "إصلاح القضاء".