"حزب الله" : اتفاق الرياض وطهران أسقط مشروع تحويل ايران الى عدو بدل اسرائيل

وكالات / سما/

قال نائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن المنطقة بدأت تتحرك في عكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي، في إشارة إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها على صفحته (غير الموثقة) على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين الرياض وطهران أسقط المشروع الذي كان يهدف إلى تحويل إيران إلى عدو بدلا من إسرائيل.

ولفت قاسم إلى أن محاولات إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا من قبل كل من السعودية والإمارات وتركيا يتضمن خيرًا كثيرًا لهذه الدول.

وقال نائب أمين عام "حزب الله" إنه يجب على لبنان أن ينتهز الفرصة للتمرد على الضغوط الأمريكية والأوروبية، ليتجه نحو الصين".

وتابع: "كما يجب أن ينسق لبنان مع سوريا لإعادة النازحين إلى بلدهم"، مشيرًا إلى أن النزوح الذي فرضه الغرب على لبنان ساهم في انهياره إضافة إلى العقوبات.

وأوضح نعيم قاسم أن لبنان لم يعد لديه شيء ليخسره، مشيرًا إلى أن أي موقف وطني يتحلى بالشجاعة سيحوله إلى الاتجاه الصحيح الذي يخدم بلدنا.

وأوضح نعيم أن المقاومة كان لها موقف شجاع ساهم في حماية حدود لبنان والحفاظ على مصادر الطاقة الخاصة به من نفط وغاز، مضيفا: "يجب أن يخرج من دوامة التنافس ليبدأ مرحلة العمل المشترك".