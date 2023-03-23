السعودية تدين السماح بعودة المستوطنين لمستوطنات مخلاة في الضفة

القدس المحتلة/ سما/

أدانت المملكة العربية السعودية قرار "الكنيست" الإسرائيلي السماح بعودة المستوطنين لأربع مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.