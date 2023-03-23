"المحامين العرب": تصريحات سموترتيش عبثية ومثيرة للاشمئزاز ولن تغير حقائق التاريخ

وكالات / سما/

قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى إن تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحق الشعب الفلسطيني، عبثية ومثيرة للاشمئزاز ولن تغير حقائق التاريخ الذي يؤكد أن فلسطين أرض الشعب الفلسطيني منذ قديم الأزل، وأن الاحتلال الإسرائيلي مصيره الزوال.

وأضاف بن عيسى، في بيان اليوم الخميس، أن استخدام الوزير الإسرائيلي، خلال تصريحاته، لخريطة للاحتلال تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية، أكد للعالم أجمع نواياه الخبيثة وأبرز حقيقة الاحتلال الإسرائيلي التاريخية بأن لا كلمة له ولا عهد.

وأشار إلى أن مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على قانون يسمح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ما هو إلا استمرار لغطرسة الاحتلال، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جادة ورادعة مع الاحتلال الإسرائيلي المارق على الشرعية الدولية ومحاسبته على جرائمه".

وأكد تضامن الاتحاد مع المملكة الأردنية الهاشمية وموقفه الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يتحرر آخر شبر من الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.