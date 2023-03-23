"البرلمان العربي": المصادقة على إعادة المستوطنين لمستوطنات مخلاة خطوة استفزازية

أدان البرلمان العربي، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنين إلى مستوطنات تم تفكيكها عام 2005، ما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ووصفها بت"الخطوة الاستفزازية التي تقوض جهود التهدئة".

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة جهود التهدئة ومنع التصعيد، والتنصل من التفاهمات الموقعة مؤخرا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.

وأضاف أن المستوطنات هي وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل تشكل عقبة رئيسة أمام جهود السلام، وحل الدولتين، وتشكل انتهاكا لجميع القرارات الدولية التي تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

كما حذر البرلمان العربي من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل والممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين، والذي يقوده الوزير المتطرف بن غفير.

وطالب بضغط دولي فاعل وعاجل يلزم إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب، والعدول عن خطواتها الاستفزازية وجرائمها المتكررة، وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين والعودة إلى مفاوضات السلام.