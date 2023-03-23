الاعلام العبري يكشف التفاصيل التي أدت لانتصار الأسرى في السجون الاسرائيلية

القدس المحتلة/ سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 23-3-2023، عن التفاصيل والأسباب التي أدت لانتصار الأسرى في سجون الاحتلال بشكل سريع.

ونقل موقع مفزاك "راعام العبري" عن مسؤولين فلسطينيين قولهم: "إن رئيس حكومة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بينيامين نتنياهو أبعدَ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من المفاوضات مع الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف الموقع العبري:" وأن المفاوضات جرت من قبل ممثلين عن ما يسمى بجهاز "الشاباك" و"مجلس الأمن القومي" الصهيوني برئاسة الوزير تساحي هنغبي".

وبحسب المسؤولين، احتفظ الأسرى الفلسطينيين بجميع حقوقهم، بل وحصلوا على تنازلات إضافية من كيان الاحتلال "الإسرائيلي".