مظاهرات وإغلاق شوارع بأنحاء إسرائيل احتجاجا على إضعاف القضاء

القدس المحتلة / سما /

نظمت حركة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء اليوم، الخميس، مظاهرات في مناطق عديدة في أنحاء إسرائيل، شملت إغلاق شوارع رئيسية ومفترقات طرق مركزية. وأطلق المحتجون على أنشطتهم اليوم تسمية "يوم الشلل القومي".

وأغلق متظاهرون شبكة شوارع "أيالون" في تل أبيب، وهي شبكة الشوارع المركزية وغالبا ما تكون مزدحمة، ثم أعادوا فتحها أمام حركة السير بعد وقت قصير. ولاحقا أغلق المتظاهرون شمال "أيالون" في كلا الاتجاهين ودارت مواجهات واعتقلت الشرطة 26 متظاهرا واستخدمت مدافع المياه ضد المتظاهرين. كما اعتقلت الشرطة 18 متظاهرا قرب مركز للشرطة داخل تل أبيب.

وتظاهر محتجون ضد الخطة القضائية قبالة منزل رئيس شاس، أرييه درعي، فيما أشعل متظاهرون إطارات مطاطية في مدينة أشكلون (عسقلان).

وألغى وزراء من حزب الليكود مشاركتهم في مؤتمر ينظمه مركز الحكم المحلي لنواب رؤساء مدن، يعقد في تل أبيب، بسبب "تخوف من مواجهات جسدية مع المتظاهرين".

وتظاهر نحو ألف شخص في بئر السبع وأغلقوا الشارع الرئيسي في المدينة، كما أغلق متظاهرون شارعا عند قرية الغجر الحدودية مع لبنان.

وأغلق متظاهرون مفترقا مركزيا عند المدخل الجنوبي لمدينة حيفا، حيث مجمع شركات هايتك كبرى، وجلسوا على الشارع. ويحاول خيالة الشرطة تفريقهم وفتح المفترق رشتهم الشرطة بمدافع المياه.

وتظاهر طلاب جامعات ضد الخطة القضائية، في كلية "عيمق يزراعيل" (مرج بن عامر)، وشارك في المظاهرة سكان البلدات الزراعية المجاورة للكلية.

كذلك نظّم طلاب ومحاضرون في "الكلية الأكاديمية يافا"، وأغلقوا شوارع في تل أبيب، كما تظاهر مئات من طلاب الجامعة العبرية في القدس ونظموا مسيرة من الحرم الجامعي "غفعات رام" باتجاه مكاتب الحكومة وأغلقوا شارعا أمام حركة السير.

وتظاهر مئات الطلاب والمحاضرين في جامعة تل أبيب، وحملوا لافتات كُتب فيها "لا توجد ديمقراطية بدون مساواة" و"بعد جهاز القضاء، الهدف هو الأكاديميا".

واعتقلت الشرطة قيادية في حركة الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، كانت تشارك في مظاهرة نظمها عاملو "رفائيل" (سلطة تطوير الأسلحة). وبررت الشرطة اعتقال القيادية بإغلاق متظاهرين شارع رئيسي في تل أبيب. وهذه القيادية في الاحتجاجات، شيكما براسلر، هي التي توجه الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب. وأطلقت الشرطة سراح براسلر لاحقا وفرضت عليها قيود.

كذلك أغلق متظاهرون شارع الشاطئ، بين حيفا وتل أبيب، أمام حركة السير، وكذلك الشارع رقم 4، بين حيفا وتل أبيب، بالقرب من مفترق مدينة رعنانا حيث اندلعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة التي سعت إلى تفريق المتظاهرين واعتقلت خمسة منهم. كذلك أغلق متظاهرون شارعا يقع شرقي تل أبيب واعتقلت متظاهرين اثنين.

وأغلق طلاب مدارس وذويهم شارعا رئيسيا في مدينة كفار سابا. وطالبت الشرطة مئات المتظاهرين في المكان بإعادة فتح الشارع. وأغلق متظاهرون بقافلة سيارات شارع 6 السريع.

وفي مدينة بني براك الحريدية، أصيب متظاهر بعد أن دهسته سيارة. وبحسب الشرطة، فإن الدهس كان حادثا وليس متعمدا. كذلك تظاهر المئات عند مفترق نهلال في مرج بن عامر.

إلى جانب ذلك، تواصلت احتجاجات قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، اليوم. وبعث ضباط في سلاح المدرعات تسرحوا في السنوات الأخيرة من الخدمة الدائمة في الجيش رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، كتبوا فيها أنه "ننظر مصدومين وغاضبين على تغيير النظام الذي تدفعونه. ولدى كل واحد منا خط أحمر، وقسم منا سيتوقف عن الامتثال في الاحتياط إذا تم تمرير الانقلاب على النظام القضائي بالقراءة الثالثة، وبعضنا وضع خطوطا حمراء أخرى وقسم ثالث سيستمر بالمثول. وجميعنا موحدون بالدعوة: علم أسود مرفوع، والجيش الذي يضمن وجود الدولة يتمزق. قفوا!".