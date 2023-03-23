طولكرم : تشييع جثمان الشهيد أمير أبو خديجة

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة في مدينة طولكرم ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمير أبو خديجة (25 عامًا) الذي ارتقى برصاص القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال اثناء اقتحامها المدينة صباح اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ثابت ثابت باتجاه مسقط رأسه بقرية عزبة شوفة لالقاء نظرة الوداع الأخيرة، وأداء صلاة الجنازة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة استشهاد أبو خديجة برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على طولكرم، مشيرة أنه وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

واعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الإضراب التجاري الشامل حداداً على روح الشهيد.