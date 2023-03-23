  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم : تشييع جثمان الشهيد أمير أبو خديجة

الخميس 23 مارس 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم : تشييع جثمان الشهيد أمير أبو خديجة



رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة في مدينة طولكرم ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمير أبو خديجة (25 عامًا) الذي ارتقى برصاص القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال اثناء اقتحامها المدينة صباح اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ثابت ثابت باتجاه مسقط رأسه بقرية عزبة شوفة لالقاء نظرة الوداع الأخيرة، وأداء صلاة الجنازة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة استشهاد أبو خديجة برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على طولكرم، مشيرة أنه وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

واعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الإضراب التجاري الشامل حداداً على روح الشهيد.

الأكثر قراءة اليوم

"تصوير من نقطة صفر".."حزب الله" ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم

أكسيوس: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة..

شخصية إماراتية زارت تل أبيب.. بن زايد ينقل رسائل لـ "إسرائيل"!

بريطانيا في مرمى الانتقادات بسبب "إسرائيل"..

وزيرة إسرائيلية تثير أزمة جديدة مع الإمارات

الأسرى يعلقون خطوة الإضراب عن الطعام بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم

هآرتس تكشف موقف سموتريتش من "السلام" مع مصر

الأخبار الرئيسية

لازاريني يدعو موظفي الاونروا بالضفة لوقف الاضراب واستئناف تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

20230323123420

مظاهرات وإغلاق شوارع بأنحاء إسرائيل احتجاجا على إضعاف القضاء

أعضاء يهود بالكونغرس : إضعاف القضاء سيصعّب دفاعنا عن إسرائيل

image_processing20230323-2769406-n1uwnc

الاحتلال يغتال مؤسس وقائد كتيبة طولكرم

image_processing20230323-2769406-uqpufj

شخصية إماراتية زارت تل أبيب.. بن زايد ينقل رسائل لـ "إسرائيل"!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية