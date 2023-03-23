ما هو حديث «لغة الشفاة» بين الرئيس الصيني وبوتين الذي أثار فزع الغرب ؟

قرأ خبراء بلغة الشفاه كلاما من نوع دق أجراس الإنذار في الغرب، قاله الرئيس الصيني «شي جين بينغ» لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو يغادر موسكو بعد زيارة قام بها لروسيا استمرت يومين، وأجرى الاثنان خلالها محادثات معظمها يتعلق بالحرب المندلعة في أوكرانيا والتعاون بين البلدين.
ويظهر الرئيسان في الفيديو وهما يخرجان من عشاء رسمي أقامه بوتين في الكرملين، ثم يقفان عند المدخل الرئيسي لمقر الحكومة الروسية، حيث التفت الرئيس الصيني نحو بوتين وتحدث إليه عبر مترجم، فكك خبراء بلغة الشفاه ما قاله للرئيس الروسي، ونشرته وسائل إعلام أجنبية عدة، بينها موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ومما قاله الرئيس الصيني لبوتين: «إن تغييرا لم يحدث منذ 100 عام يجري حاليا، ونقود معا هذا التغيير» فشد بوتين على يده وقال: «أنا أوافق» وعندها ودعه شي جين بينغ بعبارة: «اعتني بنفسك يا صديقي العزيز» فهز بوتين رأسه وتمنى له سفرا سعيدا.
ووصف أحد المغردين الحوار بين الرئيسين بأنه «يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا» ليرد آخر على هذا التعليق بالقول: «برأيي ما تحقق يؤسس لعصر جديد على أقل تقدير...» وقال آخر: «ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والاقتصادية، فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقة وستزول هيمنته، كما أن هيمنة القطب الواحد التي أصبحت آيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن إدانة بوتين للسياسة الأمريكية في الخارج، وحصوله في الوقت نفسه على دعم الدول النامية أثار ضجة في العواصم الغربية وأربكها، مشيرة إلى أن «التقارب بين روسيا والصين يشكل مصدر قلق خطير في العواصم الغربية»، حيث يعتبرون «هذا الثنائي منافسا محتملا للولايات المتحدة وحلفائها».