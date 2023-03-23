وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على اللقاء قريباً

وكالات / سما/

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتفاقاً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً.

وجاء الاتفاق في اتصال هاتفي بين الوزيرين، وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن اللقاء المرتقب سيمهد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين الرياض وطهران.

يشار إلى أن الجانبين قد اتفقا، في 10 مارس الجاري، بالعاصمة الصينية بكين، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 7 أعوام، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وأكدت السعودية أن الاتفاق مع إيران قد أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

وصدر بيان ثلاثي بعد الاتفاق عن الدول الثلاث (السعودية وإيران والصين) تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها تأكيد سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما تضمن عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل لترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلاً عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

يذكر أن الجانبين أجريا محادثات مباشرة منذ عامين، بهدف احتواء التوترات وإعادة العلاقات بعد القطيعة المستمرة منذ عام 2016، حيث عقدت الجولة الخامسة من مفاوضاتهما بين الرياض وطهران في العراق في أبريل الماضي.