ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في شباط الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة، سجلت ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون الثاني 2023، إذ ارتفع إلى 119.73 مقارنة بـ119.57 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة؛ سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.44%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.19% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون الثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.85 مقارنة بـ18.62 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.44%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.29%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون الثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.83 مقارنة بـ119.66 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.44%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون الثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.85 مقارنة بـ115.59 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.39%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون الثاني 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 128.63 مقارنة بـ128.67 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.27%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 131.71 مقارنة بـ132.06 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار خزانات المياه ارتفاعاً نسبته 0.54%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.86 مقارنة بـ121.20 خلال الشهر السابق.

استقرار مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة استقراراً خلال شهر شباط 2023، إذ استقر الرقم القياسي عند 115.24 كما في الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).