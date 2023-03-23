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غدا: بدء العمل بالتوقيت الصيفي في اسرائيل

الخميس 23 مارس 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا: بدء العمل بالتوقيت الصيفي في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تبدأ السلطات الإسرائيلية، بالعمل وفق التوقيت الصيفي للعام الحالي 2023 فجر يوم الجمعة الموافق 24 آذار/ مارس الجاري.

وبموجب هذا التوقيت سيجري تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام، وستتم مباشرة العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرا، لتصبح الثالثة فجرا.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في العام 2013 قانون التوقيت الصيفي والشتوي، والذي وفقه تكون مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

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