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اتفاق بين وزارة الزراعة وتجاه الفواكه بغزة

الخميس 23 مارس 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين وزارة الزراعة وتجاه الفواكه بغزة



غزة/ سما /

 أعلنت وزارة الزراعة بغزة، الخميس، أنه تم التوافق على تفاهمات مع تجار الفواكه يضمن تحقيق توجهات الوزارة بإلزام التجار بفحص متبقيات المبيدات في الفواكه الواردة للقطاع حفاظًا على صحة المواطنين.

وثمنت الوزارة في بيان لها، دور الغرفة التجارية لمدينة غزة ووصولها لهذه التفاهمات.

وقالت إنه تم التوافق على ضرورة القيام بهذا الفحص وفق آليات تم الاتفاق عليها والتزم بها تجار الفواكه مع التأكيد على عدم السماح بإدخال الفواكه إلى قطاع غزة، إلا بعد إجراء الفحص المطلوب.  

وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق على موقف الوزارة المعلن سابقاً من أنها سعت لتعزيز جودة الواردات الزراعية، وضمان سلامتها وخلوها من أية متبقيات، وأنها لم تفرض أية ضريبة على تجار الفواكه كما أشاع البعض. 

وأهابت الوزارة بكافة الجهات تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الإشاعات،  مشيرةً إلى أنها وستستمر بأداء دورها في التأكد من خلو الفواكه والخضراوات من أية مواد تضر بالصحة العامة، سواء ما يتم زراعته داخل غزة أو يتم استيراده من الخارج.

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