الحركة الأسيرة : أجبرنا الاحتلال على وقف إجراءاته بحقنا

رام الله / سما /

أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، صباح الخميس، أنها أجبرت الاحتلال على أن يوقف إجراءاته بحق الأسرى، والتي سعى لفرضها عليهم.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا جاء بفضل وحدة الأسرى وإسناد شعبهم لهم، ما مكنها من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات العز والصمود. وفق نص البيان.



ووجهت الحركة الأسيرة، الشكر للمقاومة وللشعب الفلسطيني أجمع ولكل من ساندهم في العالم، موجهةً رسالة للاحتلال، جاء فيها: "عليك أن تدرك وتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا".