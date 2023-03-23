ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال كانون الثاني

رام الله / سما /

أوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن الصادرات خلال شهر كانون الثاني الماضي ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع شهر كانون الثاني 2022، إذ بلغت قيمتها 153.2 مليون دولار.

وأشار في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إلى أن الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الثاني الماضي ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الثاني 2023، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.

وارتفعت الواردات السلعية خلال شهر كانون الثاني بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 19% مقارنة مع كانون الثاني 2022، إذ بلغت قيمتها 733.9 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال كانون الثاني 2023 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.

وحول الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 2% خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 20% مقارنة مع كانون الثاني 2022، إذ بلغت قيمة العجز 580.7 مليون دولار.