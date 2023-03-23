قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونفذت تلك القوات حملة مداهمات واسعة لعدد من المنازل في قرية مادما جنوب نابلس وخاصة منازل أقارب منفذ عملية إطلاق النار في حوارة مؤخرًا الشاب المعتقل ليث نصار، وتخريب محتوياتها، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نادر حمايل، وموسى معالي، من بلدة بيتا، والمحرر حمدي خطاطبة من بلدة بيت فوريك،ـ في نابلس.

وفي الخليل، اعتقل الشاب محمد دنديس، عقب اقتحام منزله في منطقة عيصي غرب المدينة، فيما اعتقل المواطن نصري الجعبة ونجله مالك بعد اقتحام منزلهما وتحطيم محتوياته.

فيما اعتقل الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية من بلدة بيت سيرا في رام الله.