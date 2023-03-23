  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 23 مارس 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونفذت تلك القوات حملة مداهمات واسعة لعدد من المنازل في قرية مادما جنوب نابلس وخاصة منازل أقارب منفذ عملية إطلاق النار في حوارة مؤخرًا الشاب المعتقل ليث نصار، وتخريب محتوياتها، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نادر حمايل، وموسى معالي، من بلدة بيتا، والمحرر حمدي خطاطبة من بلدة بيت فوريك،ـ في نابلس.

وفي الخليل، اعتقل الشاب محمد دنديس، عقب اقتحام منزله في منطقة عيصي غرب المدينة، فيما اعتقل المواطن نصري الجعبة ونجله مالك بعد اقتحام منزلهما وتحطيم محتوياته.

فيما اعتقل الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية من بلدة بيت سيرا في رام الله.

الأكثر قراءة اليوم

"تصوير من نقطة صفر".."حزب الله" ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم

الإمارات تدرس تقليص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وتأمر سفيرها بالتالي ..

أكسيوس: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة..

بريطانيا في مرمى الانتقادات بسبب "إسرائيل"..

وزيرة إسرائيلية تثير أزمة جديدة مع الإمارات

هآرتس تكشف موقف سموتريتش من "السلام" مع مصر

مواقع التواصل تضج بآخر عبارة قالها الرئيس الصيني لبوتين عند وداعه وتغرد بكل اللغات (فيديو)

الأخبار الرئيسية

image_processing20230323-2769406-uqpufj

شخصية إماراتية زارت تل أبيب.. بن زايد ينقل رسائل لـ "إسرائيل"!

الأسرى يعلقون خطوة الإضراب عن الطعام بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم

بلديّة الاحتلال تسرّع بناء حيّ استيطانيّ يفصل القدس عن بيت لحم

أكسيوس: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة..

تسع دول في مجلس الأمن: المستوطنات غير قانونية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية