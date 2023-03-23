الارصاد الجوية: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الخميس يكون غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .