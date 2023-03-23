  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الارصاد الجوية: ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 23 مارس 2023 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد الجوية: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الخميس يكون غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

"تصوير من نقطة صفر".."حزب الله" ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم

الإمارات تدرس تقليص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وتأمر سفيرها بالتالي ..

أكسيوس: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة..

بريطانيا في مرمى الانتقادات بسبب "إسرائيل"..

وزيرة إسرائيلية تثير أزمة جديدة مع الإمارات

هآرتس تكشف موقف سموتريتش من "السلام" مع مصر

مواقع التواصل تضج بآخر عبارة قالها الرئيس الصيني لبوتين عند وداعه وتغرد بكل اللغات (فيديو)

الأخبار الرئيسية

image_processing20230323-2769406-uqpufj

شخصية إماراتية زارت تل أبيب.. بن زايد ينقل رسائل لـ "إسرائيل"!

الأسرى يعلقون خطوة الإضراب عن الطعام بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم

بلديّة الاحتلال تسرّع بناء حيّ استيطانيّ يفصل القدس عن بيت لحم

أكسيوس: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة..

تسع دول في مجلس الأمن: المستوطنات غير قانونية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية