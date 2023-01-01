  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجزائر تدين تصريحات سموتريتش

الأربعاء 22 مارس 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تدين تصريحات سموتريتش



الجزائر/سما/

 أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة الفرنسية باريس، ووصفتها بـ "الاستفزازية".

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن "هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع، مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وأضاف البيان أن "الجزائر تدعو المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفرض احترام حدود هذه الدولة وجميع دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية".

ـــ

#الجزائر

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تدرس تقليص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وتأمر سفيرها بالتالي ..

"تصوير من نقطة صفر".."حزب الله" ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم

إسرائيلي يهدد السفير الأمريكي لدى تل أبيب

أسعار صرف العملات

هآرتس تكشف موقف سموتريتش من "السلام" مع مصر

واشنطن تصف تصريحات سموتريتش بالـ"مهينة" و"الخطيرة"

مواقع التواصل تضج بآخر عبارة قالها الرئيس الصيني لبوتين عند وداعه وتغرد بكل اللغات (فيديو)

الأخبار الرئيسية

أكسيوس: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة..

تسع دول في مجلس الأمن: المستوطنات غير قانونية

185026

معركة الأسرى بسجون الاحتلال: "الوضع خطير وقد يفجر الجبهات"

1238164141

بريطانيا في مرمى الانتقادات بسبب "إسرائيل"..

نصر الله يعلق على عملية مجدو.. ويقول لغالانت:" بلّط البحر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية