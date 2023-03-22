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جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية

الأربعاء 22 مارس 2023 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : "سقطت اليوم مسيرة درون تابعة للجيش داخل الأراضي السورية خلال نشاط اعتيادي".

وأضاف "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات..الحادث قيد التحقيق".


هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر اليوم الأربعاء على مطار حلب الدولي بشمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

ويشن طيران الاحتلال  باستمرار غارات على سوريا تستهدف مواقع للجيش السوري وما تدعي أنها أهداف إيرانية ولحزب الله في سوريا.

واستشهد 15 شخصا وأصيب آخرون الشهر الماضي في غارات إسرائيلية على دمشق.

#الجيش الاسرائيلي #الاراضي السورية

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