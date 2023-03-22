الخارجية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش وجهان لعملة استعمارية عنصرية واحدة

رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تداعيات التفاصيل التي ادخلت على ما بات يعرف بقانون الانفصال.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ما قاله نتنياهو دليل آخر على عقليته الاستعمارية العنصرية والتوسعية، ويصب في نبع تصريحات وزيره الفاشي سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

وقالت إن موقف نتنياهو اعتراف رسمي بضم الضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال الابرتهايد والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، مستخفا بردود الفعل الأميركية والدولية العارمة على إقرار الكنيست للتعديلات على "قانون الانفصال".

وأضافت الخارجية أن مواقف نتنياهو وسموتريتش وأمثالهما من المتطرفين، هي وجهان لعملة الاستعمار العنصري الواحدة.