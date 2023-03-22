  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزيرة إسرائيلية تثير أزمة جديدة مع الإمارات

الأربعاء 22 مارس 2023 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة إسرائيلية تثير أزمة جديدة مع الإمارات



القدس المحتلة/سما/

أثارت وزيرة وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أزمة جديدة في العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزيرة صرحت "زرت دبي في السابق، ولن أعود إلى هناك، لم يعجبني ذلك المكان".

ووفقاً للقناة السابعة العبرية، فبعد التصريح غير الناجح لوزيرة المواصلات ريغيف، فإن وزير الخارجية منخرط في مهمة تقليل الضرر.

 من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مغردا برسالة أشاد فيها بدبي وكتب فيها "أحب دبي".

وفي وقت لاحق علقت الوزيرة ميري ريغيف، أنها تحدثت مع سفير الإمارات محمد الخاجة وأوضحت له أن وسائل الإعلام تحاول إخراج تصريحاتي عن سياقها

وفقًا لبيانات السفارة الإسرائيلية، فقد زار أكثر من نصف مليون إسرائيلي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اتفاقيات إبراهيم.

#اسرائيل #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

مبعوث إماراتي يصل "إسرائيل" ويحمل معه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

11 دولة عربية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

الإمارات تدرس تقليص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وتأمر سفيرها بالتالي ..

يديعوت: السموتريتشية تعتلي "الإصلاح" لمحو الشعب الفلسطيني.. ماذا ينتظر "الدولة الرابعة في السعادة"؟

إسرائيلي يهدد السفير الأمريكي لدى تل أبيب

أسعار صرف العملات

هآرتس تكشف موقف سموتريتش من "السلام" مع مصر

الأخبار الرئيسية

1238164141

بريطانيا في مرمى الانتقادات بسبب "إسرائيل"..

نصر الله يعلق على عملية مجدو.. ويقول لغالانت:" بلّط البحر"

photo_2023-03-22_15-16-38

"إسرائيل" في رمضان.. عملية مجدو وإضراب الأسرى وتصريح نصر الله "فلسطين- تسخين ما قبل المعركة"

حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال أن ينفرد بالأسرى

b1b76226-d819-44d7-b68b-ffa1d5cb51a9

إنهاء إضراب المحامين بمبادرة من مجلس الوزراء..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية