فلسطين تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

نيويورك/سما/

شارك رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت شعار: "تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وسيركز المؤتمر الذي انطلقت أعماله، اليوم الأربعاء، على جميع القضايا والتحديات أمام تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، والمرتبط بغالبية الأهداف الأخرى، في مساعٍ لوضع حلول لهذه القضايا، وبإشراك جميع الدول والمنظمات أصحاب العلاقة.

وتنظم سلطة المياه جلسة خاصة تحت عنوان: "أهمية تحقيق الهدف السادس لأهداف التنمية المستدامة ضمن السياق الخاص الذي تعيشه فلسطين"، بمشاركة عدد من الوزراء العرب، وعدد من المنظمات الدولية والأممية.

كما سيكون لفلسطين كلمة خاصة في المؤتمر، وستشارك في الجلسات الحوارية والعديد من الفعاليات المنظمة على هامش المؤتمر.