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إحياء الذكرى الـ55 لمعركة الكرامة في جنين

الأربعاء 22 مارس 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء الذكرى الـ55 لمعركة الكرامة في جنين



جنين/سما/

 أحيت الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب، وبلدية اليامون غرب جنين، وجمعية إنسان للعمل الوطني، واللجنة الشعبية للاجئين، وحركة فتح إقليم جنين، اليوم الأربعاء، الذكرى الخامسة والخمسين لمعركة الكرامة، وذلك في مقبرة شهداء الجيش الأردني في بلدة اليامون.

وحضر الفعالية نائب رئيس بلدية اليامون سامر سمودي، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، ورئيس جمعية إنسان للعمل الوطني العميد فداء تركمان، وممثل حركة فتح أسامة بزور، ومدير التوجيه السياسي بشار جالودي.

وأشاد المتحدثون بالنصر الذي حققته "الكرامة"، حيث امتزج الدم الأردني والفلسطيني في مقاومة المحتل الإسرائيلي، وقدموا التحية إلى الجيش الأردني الذي دافع عن فلسطين والقدس.

وأكد المتحدثون أن المقاتلين في المعركة سطروا أسطورة التلاحم الوطني في الإيثار والتعاون، مشيرين إلى أن المعركة أبرزت صفحة جديدة في تاريخ الثورة الفلسطينية.

كما استذكروا الأسرى المرابطين خلف القضبان، مؤكدين أنه لا سلام دون إطلاق سراحهم جميعا، وأن المعركة مع إسرائيل متواصلة، دفاعا عن الأرض، ومقاومةً للجدار العنصري، ومحاربةً للمساعي والإجراءات الهادفة إلى تهويد القدس، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، وأشاروا إلى أن حق العودة حق مقدس، ولا تنازل عنه.

وفي مقبرة اليامون أضرحة لأحد عشر شهيدا من الجيش الأردني، هم: محمود شكري عودة، وأمين سلامة المومني، ويحيى حسن المعايطة، وعلي عقل سليمان، وسالم سليمان بطارسة، وخليفة مصطفى محسن، وسمير مصطفى القضاة، وأحمد نجيب الحموري، إلى جانب ثلاثة شهداء لم تعرف هوياتهم.

#جنين

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