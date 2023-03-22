نصر الله يعلق على عملية مجدو.. ويقول لغالانت:" بلّط البحر"

القدس المحتلة/سما/

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد نصر الله، مساء اليوم، على عملية التفجير التي وقعت في مجدو شمال فلسطين المحتلة.

وقال نصر الله خلال كلمة له في ذكرى أسبوع القائد الحاج حسين الشامي: ان الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي على الحدود مع فلسطين المحتلة أربكت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: " صمت حزب الله بشأن الحادثة هو جزء من إدارته للمعركة مع "إسرائيل"، مشيرا إلى أن الحزب ليس معنياً في التعليق على كل ما يحدث.

وتابع: " فليحقق الإسرائيليون حول ما حدث وعندما يصلون إلى النتائج يبنى على الشيء مقتضاه.

ووجه نصر الله رسالة إلى وزير الجيش يؤاف غالانت قال فيها: " أقول لوزير الأمن الإسرائيلي "بلط البحر" وليفعل ما يريد والتهديد لا يقدم ولا يؤخر.

ولفت نصر الله إلى أن "إسرائيل" اليوم مأزومة ولم يمر الكيان في تاريخه بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة فاسدين ومتطرفين ومجانين.

وقال:" الحمقى في الحكومة الإسرائيلية يكشفون حقيقة الكيان التي يخفيها غيرهم.

أما في مسألة الحدود البحرية أكد أن العدو يخشى خوض حرب مع لبنان وما يهددوننا به قد يكون سبب زوالهم.

وشدد على أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان أوعلى أي منطقة أو شخصية لبنانية كانت أو غير لبنانية سيؤدي إلى رد من جانب المقاومة".