حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال أن ينفرد بالأسرى

غزة/سما/

أكدت حركة حماس، مساء اليوم، أن المقاومة حاضرة ولا يمكن أن تسمح للعدو الصهيوني أن ينفرد بأسرانا الأبطال أو أن يكون الأسرى ورقة ضعيفة أمام الاحتلال وحكومته الفاشية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في حديث لاذاعة الأقصى: "إن مصادرة حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية المتطرفة لحقوق الأسرى هي جريمة مرفوضة وانتهاك خطير لا يمكن السكوت عليه.



وأكد القانوع أن معركة الاسرى "بركان الحرية" التي يخوضونها غدا هي معركة الكل الفلسطيني، وشعبنا ينخرط مع الأسرى في معركتهم، والمقاومة تتابع المعركة خطوة بخطوة.



وأضاف:" ان شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وأراضي 48 وفي الشتات موحد خلف قضية الأسرى العادلة كما الأسرى في السجون موحدون، ونعمل على حشد كل طاقات أمتنا العربية والإسلامية خلف قضية الأسرى العادلة.



وطالب القانوع قيادة السلطة وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن تقف مع أسرانا الأبطال، ونقل قضيتهم الى كافة المحافل الدولية وفضح جرائم الاحتلال.