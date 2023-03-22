الخليل: الأجهزة الأمنية تحبط محاولة خطف وإطلاق نار

الخليل/سما/

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة خطف وإطلاق نار في بلدة بيت أمر شمال الخليل وضبط قطعة سلاح ناري والقبض على شخصين من المشتبه فيهم.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وبناءً على معلومات توافرت لفرع المباحث العامة حول وجود مركبة مشبوهة في بلدة بيت أمر بداخلها مجموعة من الملثمين في طريقهم لخطف أحد المواطنين وقيامهم بإطلاق النار على الممتلكات العامة على الفور قامت قوة من المباحث العامة والأجهزة الأمنية بعمل كمين لهم وسط البلدة للقبض عليهم.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه ولدى إقتراب المركبة المشبوهة لمكان الحاجز حاول المشتبه فيهم إطلاق النار تجاه القوة والفرار الأمر الذي دعا لإطلاق النار تجاههم وإصابة أحدهم في قدمه قبل أن تتمكن القوة من السيطرة على شخصين منهم وضبط قطعة سلاح ناري من نوع كلاشنكوف بحوزتهما.

وأكد العقيد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.