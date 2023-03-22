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فيديو.. مشهد مخيف للحظة سقوط مروحية عسكرية من الجو وتحطمها

الأربعاء 22 مارس 2023 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مشهد مخيف للحظة سقوط مروحية عسكرية من الجو وتحطمها



وكالات / سما /

نشر مواطنون في كولومبيا لحظة سقوط مروحية عسكرية في عاصمة مقاطعة شوكو، حيث هوت المروحية بشكل غريب من الجو وتحطمت على الأرض.

وتظهر المشاهد لحظة فشل أنظمة تحليق المروحية واختلال توازنها وسقوطها بشكل مخيف بين الأشجار في منطقة قريبة من الأبنية السكنية.

وأعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي تحطم طائرة مروحية عسكرية أسفر عن مقتل 4 جنود في كويبدو، عاصمة مقاطعة شوكو.

وقال بترو: "لم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة في كويبدو"، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف أن الطائرة المروحية كانت تنقل إمدادات عندما وقعت المأساة.

#مروحية عسكرية #الجو #الأرض

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