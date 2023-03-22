ياسر العظمة يعلن عودة برنامجه في رمضان

وكالات / سما /

أعلن الفنان السوري ياسر العظمة، يوم أمس الثلاثاء، أن برنامجه الذي يبث عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي سيعود مجددا في شهر رمضان.

وكان العظمة قد توقف عن نشر حلقات برنامجه خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن عودته مجددا، عبر "تويتر".

وهنأ الفنان الشهير متابعيه بشهر رمضان المبارك، مضيفا أن لقاءات ستجمعه مع جمهوره في الشهر الكريم.

وكان ياسر العظمة قد أثار الجدل في الفترة الأخيرة بانتقاده لعدد من المسلسلات السورية التي عرضت مؤخرا، ومنها "جوقة عزيز" و"باب الحارة"، إضافة لانتقاده برامج "الكاميرا الخفية".

وتحت عنوان "بلدي الغالي سوريا"، نشر الفنان العظمة مقطعا صوتيا حمل رسالة تضامنية مع الشعب السوري في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.