مصر.. عودة نجوم التسعينيات لغناء "تترات" مسلسلات رمضان 2023

وكالات / سما /

عاد الفنان محمد منير، بعد غياب طويل، ليتربع على عرش موسم الدراما الرمضانية، بعد ما أعلن عن غنائه اثنين من تترات مسلسلات رمضان 2023.

محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة وسره باتع

كانت البداية بإعلان غناء تتر مسلسل "عملة نادرة" للمخرج محمد جمال العدل، من بطولة: نيللي كريم، وجمال العدل، وأحمد عيد، والأغنية من كلمات الكاتب الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم.

وقد اختار المخرج خالد يوسف، الكينج محمد منير لغناء أغنية تتر مسلسل "سره الباتع" ضمن مسلسلات رمضان 2023، وهي من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم، وألحان وليد سعد.

وقال خالد يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أغنية تتر المسلسل: "رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي أكثر ما سيبقى في وجدان الناس".

محمد الحلو يغني تتر مسلسل ضرب نار

ولم تقتصر العودة على الفنان محمد منير فقط، بل أعلن الفنان محمد الحلو عن عودته لغناء تترات المسلسلات بالتعاون مع الفنانة حنان ماضي.

ومن المقرر أن يغني الثنائي تتر مسلسل "ضرب نار" للمخرج مصطفى فكري، ليتم إعادة تجربة الغناء معاً، والتي كانت منذ 33 عاما، من غناء مسلسل "الوسية" عام 1990، وأغنية التتر من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز.

أحمد سعد يغني تتر مسلسل محمد رمضان

فيما وقع الاختيار على الفنان أحمد سعد، لغناء تتر مسلسل "جعفر العمدة"، للمخرج محمد سامي، وهو بطولة الفنان محمد رمضان، وأغنية التتر من كلمات الشاعر هشام الجخ.

مدحت صالح يغني تتر مسلسل روبي

وأعلن المخرج عادل أديب عن اختيار الفنان مدحت صالح، من أجل تقديم تتر مسلسل "حضرة العمدة"، للمخرج عادل أديب، وبطولة الفنانة روبي، وأغنية التتر من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

كما أنه من المقرر أن تغني دنيا سمير غانم أغنية تتر مسلسل "جت سليمة"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، بينما يواصل أحمد مكي غناء تتر الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي".