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"جماعات الهيكل" تدعو لاقتحام واسع للأقصى في أول أيام شهر رمضان

الأربعاء 22 مارس 2023 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

دعت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل المزعوم"، أنصارها إلى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى يوم غد، وهو أول أيام شهر رمضان.

ونشرت "جماعات الهيكل" دعواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشددت على ضرورة تنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى يوم غد وهو "بداية الشهر العبري".

وحول تحضيرات جماعات الهيكل لعيد الفصح العبري والذي يصادف الأسبوع الثالث من شهر رمضان، نشرت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" إعلانات بحثاً عن ساحات لتخزين الماعز في البلدة القديمة للقدس القديمة، تمهيداً لتقديمها كقرابين للفصح العبري، ويأتي ذلك مع دعوات يومية لتنفيذ اقتحامات على مدار أيام عيد الفصح.

#شهر رمضان #جماعات الهيكل

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