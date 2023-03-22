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تطوير روبوتات لقطف الفاكهة ونقلها ذاتياً

الأربعاء 22 مارس 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطوير روبوتات لقطف الفاكهة ونقلها ذاتياً



وكالات / سما /

طور باحثون من المعهد الكوري الجنوبي للأنظمة الآلية والمواد، فريقا روبوتيا يحصد المحاصيل وينقلها ذاتيا دون مساعدة البشر لتوظيفه في المنشآت الزراعية والمزارع الذكية.

ويمكن للنظام الروبوتي المتعدد أن يعوض عن نقص العمالة البشرية من خلال نظام قيادة ذاتية يحصد المحاصيل وينقلها إلى منصات التحميل.

وتعرض القطاع الزراعي لنقص كبير في المزارعين من البشر ما أدى إلى عدم القدرة على حصاد المحاصيل حتى بعد زراعتها، ما يجعل التقنية الجديدة مهمة جدا لأتمتة عمليات الحصاد بالكامل فضلا عن العمليات الأخرى المرتبطة بالزراعة.

وزود الباحثون الروبوتات الزراعية بمستوى متقدم من المهارات التقنية نظرا لتعقيد البيئة الزراعية والمتغيرات التي تشوبها، ما دفع الباحثين إلى إجراء دراسات مكثفة لتحقيق نتائج مرضية عن روبوتات الحصاد.

واقتصرت التقنيات السابقة على تطبيق وظائف مرتبطة بحصاد محصول واحد فقط، في حين إن النظام الروبوتي الجديد يعتمد على تقنيات متعددة تمكنه من أتمتة جميع عمليات الحصاد في المنشأة الزراعية، إذ يتألف من روبوتات حصاد وروبوتات لنقل المحاصيل إلى مناطق التجميع.

#روبوتات #الفاكهة

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