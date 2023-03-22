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قبيل قرار الادانة.. ماذا قالت متهمة ترامب ؟

الأربعاء 22 مارس 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبيل قرار الادانة.. ماذا قالت متهمة ترامب ؟



وكالات

 من المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرار محكمة مانهاتن الجنائية بتوجيه اتهام إلى ترمب وإدانته، الا ان الممثلة السابقة، ستورمي دانيلز، علقت على الموضوع وكتبت تغريدات ساخرة على حسابها في تويتر رداً على أحد متابعيها، كشفت أنها سترقص في الشارع في حال أدين ترمب ودخل السجن.

تصريحات دانيلز جاءت في الوقت الذي لا يزال فيه مصير ترمب القانوني والقضائي غير مؤكد في مانهاتن.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق كان خضع لتحقيقات من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال "تحت الطاولة" إلى دانيلز خلال حملته الرئاسية عام 2016، من أجل عدم الإفصاح عن علاقة أقامها معها خارج الإطار الزوجي بينما كان مرتبطاً بميلينيا.

ففيما أكدت الممثلة السابقة تلقيها أموالا من محاميه، نفى ترمب ذلك مراراً، وشكك خلال الأيام الماضية بهذا التحقيق، متهماً محكمة مانهاتن بتسييس القضية.

واعتبر أن براغ "خرق القانون" عبر استخدام ما سمّاه "شهادة مشوهة" من محاميه السابق مايكل كوهين، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى.

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